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Малюська розповів, чи
конфісковуватимуть майно олігархів

Малюська розповів, чи конфісковуватимуть майно олігархів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 14:45

Малюська розповів, чи конфісковуватимуть майно олігархів

Пропонуємо до обговорення:
Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що майно олігархів не конфісковуватимуть.

Дивися повний текст Малюська розповів, чи конфісковуватимуть майно олігархів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 14:45

не знал что олигарх - это не "честный бизнесмен"... по крайней мере не может таким быть. это точно министр юстиции или все-таки сотрудник зеленого шапито?
ruslan42212
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