Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що майно олігархів не конфісковуватимуть.
Дивися повний текст Малюська розповів, чи конфісковуватимуть майно олігархів.
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Додано: Пон 13 вер, 2021 14:45
Малюська розповів, чи конфісковуватимуть майно олігархів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Малюська розповів, чи конфісковуватимуть майно олігархів.
Додано: Пон 13 вер, 2021 14:45
не знал что олигарх - это не "честный бизнесмен"... по крайней мере не может таким быть. это точно министр юстиции или все-таки сотрудник зеленого шапито?
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