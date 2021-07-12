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У Голландії надрукували найдовший
міст для велосипедів...

У Голландії надрукували найдовший міст для велосипедів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 16:06

У Голландії надрукували найдовший міст для велосипедів...

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua як портал, який розповідає про технологічні новинки, дізнався від "tue.nl":https://www.tue.nl/en/news подробиці про найдовший міст, що надрукований на 3D-принтері.

Дивися повний текст У Голландії надрукували найдовший міст для велосипедів (фото).
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 16:06

самая длинная дорожка (с)
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