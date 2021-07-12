|
|
У Голландії надрукували найдовший міст для велосипедів...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 13 вер, 2021 16:06
Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua як портал, який розповідає про технологічні новинки, дізнався від "tue.nl":https://www.tue.nl/en/news подробиці про найдовший міст, що надрукований на 3D-принтері.
Дивися повний текст У Голландії надрукували найдовший міст для велосипедів (фото)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95353
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 13 вер, 2021 16:06
самая длинная дорожка (с)
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2458
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 186 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 43 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор