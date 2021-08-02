RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Фейковий забудовник із Києва
привласнив 2 млн грн від...

Фейковий забудовник із Києва привласнив 2 млн грн від...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 16:20

Фейковий забудовник із Києва привласнив 2 млн грн від...

Пропонуємо до обговорення:
Зловмисник заволодів грошима вкладників у сумі майже два мільйони гривень. Кошти призначалися для будівництва багатоповерхового будинку в центрі столиці, проте житловий комплекс упродовж восьми років досі не збудований.

Дивися повний текст Фейковий забудовник із Києва привласнив 2 млн грн від інвесторів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95364
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 16:20

вибачте, що це за маячня про два мільйони.... то навіть на півтори квартири "в центрі Києва" не вистачить
Tamagoch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3205
З нами з: 03.02.13
Подякував: 316 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 19:31

Tamagoch, а кто говорит, что можно на них дом построить? Говорили, что именно этот чувак столько присвоил. Может больше не дали. Может дали, но остальное вложено в стройку. А может и не в стройку, но присвоено другим чуваком. Всякие есть варианты.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1117
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 19:37

  Tamagoch написав:вибачте, що це за маячня про два мільйони.... то навіть на півтори квартири "в центрі Києва" не вистачить

по ценам 2012,ну и возможно Лицо Обманутое Хитрецом было одно
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6150
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1143 раз.
Подякували: 1168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 16:42

Re: Фейковий забудовник із Києва привласнив 2 млн грн від...

Весна пройшла, пора саджати шахрая. Цілих 2 мільйони вкрав (но ето нє точно).

А шахраїв які 80 млрд гривень розпиляли, ніхто навіть шукати не будуть.

https://espreso.tv/velike-budivnitstvo- ... ya-espreso

На "Велике будівництво" доріг 2020 року витратили 120 мільярдів гривень, за які відремонтували 4 тисячі кілометрів доріг, а 2018 відремонтували 3 800 км доріг за 40 млрд грн
akido
 
Повідомлень: 49
З нами з: 18.02.21
Подякував: 4 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Почати будівництво Великої кільцевої навколо Києва...
R2 » Суб 21 сер, 2021 02:18
3 448
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 сер, 2021 14:26
equinox
На реставрації історичної частини Києва чиновники...
R2 » Вів 10 сер, 2021 21:06
1 157
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 сер, 2021 21:07
cohan
Повернення спецперепусток на транспорт Києва: коли можна...
R2 » Пон 02 сер, 2021 20:37
6 569
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 сер, 2021 10:54
salvydas

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (19322)
14.09.2021 18:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.