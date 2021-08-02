Фейковий забудовник із Києва привласнив 2 млн грн від...
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Зловмисник заволодів грошима вкладників у сумі майже два мільйони гривень. Кошти призначалися для будівництва багатоповерхового будинку в центрі столиці, проте житловий комплекс упродовж восьми років досі не збудований.
Tamagoch, а кто говорит, что можно на них дом построить? Говорили, что именно этот чувак столько присвоил. Может больше не дали. Может дали, но остальное вложено в стройку. А может и не в стройку, но присвоено другим чуваком. Всякие есть варианты.