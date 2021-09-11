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Стало відомо, коли збираються
добудувати Дарницький міст

Стало відомо, коли збираються добудувати Дарницький міст
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 08:56

Стало відомо, коли збираються добудувати Дарницький міст

Пропонуємо до обговорення:
ТОВ "Спільне українсько-німецьке підприємство "Автострада" виграло тендер на добудову Дарницького мосту в Києві.

Дивися повний текст Стало відомо, коли збираються добудувати Дарницький міст.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 08:56

Позорисько Кличку за такий стан мосту, друга смуга в напрямку лівого берега в метрових ямах, далі взагалі ні розмітки, ні освітлення і по ньому їздять сотні тисяч людей щодня.
Там де розворот з Березняків на дарницьке шосе, потрібно ліву смугу тим хто по мосту їде зробити непроїзною (постійне червоне світло), дуже аварійно небезпечна дільнка.
Забули про безпеку руху.
Rainbow
 
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