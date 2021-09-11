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Стало відомо, коли збираються
добудувати Дарницький міст

Стало відомо, коли збираються добудувати Дарницький міст
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 08:56

Стало відомо, коли збираються добудувати Дарницький міст

Пропонуємо до обговорення:
ТОВ "Спільне українсько-німецьке підприємство "Автострада" виграло тендер на добудову Дарницького мосту в Києві.

Дивися повний текст Стало відомо, коли збираються добудувати Дарницький міст.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 08:56

Позорисько Кличку за такий стан мосту, друга смуга в напрямку лівого берега в метрових ямах, далі взагалі ні розмітки, ні освітлення і по ньому їздять сотні тисяч людей щодня.
Там де розворот з Березняків на дарницьке шосе, потрібно ліву смугу тим хто по мосту їде зробити непроїзною (постійне червоне світло), дуже аварійно небезпечна дільнка.
Забули про безпеку руху.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 12:49

  Rainbow написав:Позорисько Кличку за такий стан мосту, друга смуга в напрямку лівого берега в метрових ямах, далі взагалі ні розмітки, ні освітлення і по ньому їздять сотні тисяч людей щодня.
Там де розворот з Березняків на дарницьке шосе, потрібно ліву смугу тим хто по мосту їде зробити непроїзною (постійне червоне світло), дуже аварійно небезпечна дільнка.
Забули про безпеку руху.

Плював Кличко на ваше ганьба, місто для нього джерело бабла та піару.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 12:52

Re: Стало відомо, коли збираються добудувати Дарницький міст

Интересно кто за него повторно голосовал? Наверно такие же как и он.
Печально.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 13:07

  p_a_l написав:Интересно кто за него повторно голосовал? Наверно такие же как и он.
Печально.

Навіть на цьому форумі є кілька тих хто обожнює найкращого мера.
unicdima
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