Стало відомо, коли збираються добудувати Дарницький міст

Додано: Сер 15 вер, 2021 10:40

SMOKE написав: Я, к примеру, поддерживаю Кличко. Не без вопросов к нему, конечно. Но ведь мер, действительно, неплохой. У нас просто некоторые люди недалекие, у них проблемы с причинно- следственными связями, с нытьем, и т.д. и т.п.. По факту- кого не спросишь- каждый второй голосовал за Кличко. Считаю, вполне заслуженно. Очень много объектов инфраструктуры привел в порядок. Видно, что Киев преображается. Один парк Наталка чего стоит. Но всем надо все и сразу. Я, к примеру, поддерживаю Кличко. Не без вопросов к нему, конечно. Но ведь мер, действительно, неплохой. У нас просто некоторые люди недалекие, у них проблемы с причинно- следственными связями, с нытьем, и т.д. и т.п.. По факту- кого не спросишь- каждый второй голосовал за Кличко. Считаю, вполне заслуженно. Очень много объектов инфраструктуры привел в порядок. Видно, что Киев преображается. Один парк Наталка чего стоит. Но всем надо все и сразу.

Преобразился в мирового лидера по пробкам.Уже много раз вам говорилось, а вы за свое, люди живут и работают не в парках. Дворы убитые, дороги убитые но есть парк Наталка. В восторге от одних парков могут быть только бездельники которые ничего не делают. У кличковской банды все направлено на получение максимальной выгоды, чтоб сделать дорогу они еще и меняют тротуары, бордюры, столбы и т.д. В результате ремонт Бандеры 2 года, кусочек Окружной 2 года, сейчас начали ремонт ГС 5!!! лет. Те кто стоят часами в этих искусственных пробках плюнут в лицо и Кличку и таким кличкофилам.В соседском дворе делали асфальт, но так как это было по кличковской методике то меняли и нормальные бордюры и пешеходные дорожки, в результате это заняло 2 недели и 1млн.грн, хотя за это время и деньги можно было поменять асфальт еще в пяти дворах.