Ціна на газ в Європі досягла позначки в 772,5 доларів за тисячу кубометрів. Ціна зростає на тлі низьких запасів в європейських сховищах.
Дивися повний текст Ціна на газ в Європі перевищила 770 доларів.
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Додано: Вів 14 вер, 2021 10:58
Ціна на газ в Європі перевищила 770 доларів
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Дивися повний текст Ціна на газ в Європі перевищила 770 доларів.
Додано: Вів 14 вер, 2021 11:01
Никто не знает где есть запасы бесплатных покрышек?
Зимой надо будет как-то греться...
Додано: Вів 14 вер, 2021 11:11
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