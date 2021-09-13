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Ціна на газ в Європі
перевищила 770 доларів

Ціна на газ в Європі перевищила 770 доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 10:58

Ціна на газ в Європі перевищила 770 доларів

Пропонуємо до обговорення:
Ціна на газ в Європі досягла позначки в 772,5 доларів за тисячу кубометрів. Ціна зростає на тлі низьких запасів в європейських сховищах.

Дивися повний текст Ціна на газ в Європі перевищила 770 доларів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 11:01

Никто не знает где есть запасы бесплатных покрышек?
Зимой надо будет как-то греться...
wild2006
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 12:42

Re: Ціна на газ в Європі перевищила 770 доларів

Агент Меркель отримає Героя Росії.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 14:59

Орденами тут не поможешь
yegres
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 15:45

Якщо на графік дивитись то нічого наче страшного немає
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Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 16:02

Ukrainian Я попробую крамольную мысль тут высказать: хотя Газпром и называют "монополистом", его доля в газовом балансе Европы составляет 35-37%. Вопрос - "Что мешает европейцам получить газ от альтернативных поставщиков?" Самое интересное, при общемировом спаде производства, добыча газа просела в меньшей степени в сравнении с другими отраслями энергетики. В США добыча не просела (+0,2%), на Ближнем востоке тоже "плюс" (+1,2%), основной импортер - Китай, так вообще собственную добычу почти на 10% нарастил. Тот же Газпром, фактически увеличил летом поставки европейцам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (примерно на 9-10%).
Или нам чего-то все-таки не договаривают...
Radon
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 16:36

Radon, это для внутреннего потребителя/избирателя.
yegres
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 16:50

  Radon написав:"Что мешает европейцам получить газ от альтернативных поставщиков?"

Відповідь очевидна - тому шо немає ніяких "альтернативных поставщиков" на сьогоднішній день. І напевно не з'явиться ніколи.
Я взагалі не розумію цей "шухер". Газ це приблизно такий самий товар, як і нафта. Ніхто не дивується дорогій/дешевій нафті, аналогічно і з газом.
Росія зараз грається в гру - "обмежимо постачання/добуток і ціна виросте". Це СТАНДАРТНА гра для нафти. СА займається такою грою роками. І місцями досить успішно.
Коли ринок насититься(пропозиція перевищить попит) - ціна впаде/обвалиться і все.
andrijk777
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