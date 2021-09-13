Ціна на газ в Європі досягла позначки в 772,5 доларів за тисячу кубометрів. Ціна зростає на тлі низьких запасів в європейських сховищах.
Дивися повний текст Ціна на газ в Європі перевищила 770 доларів.
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Додано: Вів 14 вер, 2021 10:58
Ціна на газ в Європі перевищила 770 доларів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціна на газ в Європі перевищила 770 доларів.
Додано: Вів 14 вер, 2021 11:01
Никто не знает где есть запасы бесплатных покрышек?
Зимой надо будет как-то греться...
Додано: Вів 14 вер, 2021 12:42
Re: Ціна на газ в Європі перевищила 770 доларів
Агент Меркель отримає Героя Росії.
Додано: Вів 14 вер, 2021 16:02
Ukrainian Я попробую крамольную мысль тут высказать: хотя Газпром и называют "монополистом", его доля в газовом балансе Европы составляет 35-37%. Вопрос - "Что мешает европейцам получить газ от альтернативных поставщиков?" Самое интересное, при общемировом спаде производства, добыча газа просела в меньшей степени в сравнении с другими отраслями энергетики. В США добыча не просела (+0,2%), на Ближнем востоке тоже "плюс" (+1,2%), основной импортер - Китай, так вообще собственную добычу почти на 10% нарастил. Тот же Газпром, фактически увеличил летом поставки европейцам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (примерно на 9-10%).
Или нам чего-то все-таки не договаривают...
Додано: Вів 14 вер, 2021 16:50
Відповідь очевидна - тому шо немає ніяких "альтернативных поставщиков" на сьогоднішній день. І напевно не з'явиться ніколи.
Я взагалі не розумію цей "шухер". Газ це приблизно такий самий товар, як і нафта. Ніхто не дивується дорогій/дешевій нафті, аналогічно і з газом.
Росія зараз грається в гру - "обмежимо постачання/добуток і ціна виросте". Це СТАНДАРТНА гра для нафти. СА займається такою грою роками. І місцями досить успішно.
Коли ринок насититься(пропозиція перевищить попит) - ціна впаде/обвалиться і все.
Додано: Вів 14 вер, 2021 18:53
Топ менеджмент Газпрома просто не зря получают свои высокие зарплаты и премии только и всего, в отличии от нашего Нафтогаза который показывает постоянный убыток а премии себе рисуют наверно больше чем Газпром...
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