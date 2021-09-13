Ціна на газ в Європі перевищила 770 доларів

Зачем смотреть на какие-то графики когда можно просто истерить
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 15 вер, 2021 08:48
Додано: Сер 15 вер, 2021 08:53
Додано: Сер 15 вер, 2021 09:17
Там же черным по серому написано "цены на газ растут на фоне низких запасов в подземных хранилищах Европы". Прошлая зима была теплой. Какой будет эта на фоне климатических изменений - никто не знает. Вот европейцы и очкуют из-за того, что "на зиму дров в сарае нет": если зимой жопа замерзать начнёт - уже не до Мерседесов будет.
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