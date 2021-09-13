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Ціна на газ в Європі
перевищила 770 доларів

Ціна на газ в Європі перевищила 770 доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 08:48

  Ukrainian написав:Якщо на графік дивитись то нічого наче страшного немає
Зображення

Зачем смотреть на какие-то графики когда можно просто истерить :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 08:53

  ssnet написав:..
Зачем смотреть на какие-то графики когда можно просто истерить :mrgreen:

в период высоких цен на графике мы получали газ не по биржевым ценам.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 09:17

  Radon написав:Или нам чего-то все-таки не договаривают...

Там же черным по серому написано "цены на газ растут на фоне низких запасов в подземных хранилищах Европы". Прошлая зима была теплой. Какой будет эта на фоне климатических изменений - никто не знает. Вот европейцы и очкуют из-за того, что "на зиму дров в сарае нет": если зимой жопа замерзать начнёт - уже не до Мерседесов будет.
Grover
 
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