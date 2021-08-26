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Сонячне світло розкладає
пластик на нові хімічні...

Сонячне світло розкладає пластик на нові хімічні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 16:41

Сонячне світло розкладає пластик на нові хімічні...

Пропонуємо до обговорення:
Сонячне світло здатне розкладати пластикові відходи, які небезпечні самі по собі, на нові хімічні речовини і сполуки, розчинні у воді.

Дивися повний текст Сонячне світло розкладає пластик на нові хімічні речовини, в тому числі й токсичні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 16:41

Любимый испорченный телефон. В исследовании всего лишь "вероятно токсичных", но ведь одно слово убрать - это такая мелочь.
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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