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Зростання цін на сонячні панелі
загрожує Паризькій угоді...

Зростання цін на сонячні панелі загрожує Паризькій угоді...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 18:41

Зростання цін на сонячні панелі загрожує Паризькій угоді...

Пропонуємо до обговорення:
Зростання світових цін на сонячні панелі може завадити реалізації цілей Паризької угоди щодо клімату, їх виробники можуть відмовитися від збільшення виробничих потужностей, вважають аналітики Rystad Energy, передає портал Green Deal.

Дивися повний текст Зростання цін на сонячні панелі загрожує Паризькій угоді - Rystad Energy.
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