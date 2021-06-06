У Раді громадського контролю НАБУ вирішили ознайомити суспільство з цікавими справами проти суддів, які тривають або завершились за останні два роки.
Дивися повний текст ТОП-5 найгучніших справ стосовно українських суддів-корупціонерів.
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Додано: Вів 14 вер, 2021 19:51
ТОП-5 найгучніших справ стосовно українських...
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Дивися повний текст ТОП-5 найгучніших справ стосовно українських суддів-корупціонерів.
Додано: Вів 14 вер, 2021 19:51
Если вкратце: за 12 лет работающая в полную силу антикоррупционная вертикаль нашла 8 коррупционеров, из которых пока сели только двое, а пятеро может и осуждены не будут. Врут слухи, что нас судьи поголовно взяточники. Сама честность!
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