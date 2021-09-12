Впродовж 1,5 року ринок не просто відновився, а показав значне зростання.
Дивися повний текст Як змінилися ціни на житло за півтора року (інфографіка).
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Додано: Сер 15 вер, 2021 09:57
Як змінилися ціни на житло за півтора року (інфографіка)
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Дивися повний текст Як змінилися ціни на житло за півтора року (інфографіка).
Додано: Сер 15 вер, 2021 09:57
В новостройках Киева - цены сорвались с цепи(
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