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Як змінилися ціни на житло
за півтора року (інфографіка)

Як змінилися ціни на житло за півтора року (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 09:57

Як змінилися ціни на житло за півтора року (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Впродовж 1,5 року ринок не просто відновився, а показав значне зростання.

Дивися повний текст Як змінилися ціни на житло за півтора року (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 09:57

В новостройках Киева - цены сорвались с цепи( https://nerukhomi.ua/novostrojki-kiev/, возможно если введут очередной карантин что-то изменится
_Klim
 
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