Про це розповів на прес-конференції Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Дивися повний текст Середня зарплата лікаря наступного року перевищить 22,5 тисячі - Шмигаль.
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Додано: Сер 15 вер, 2021 10:03
Середня зарплата лікаря наступного року перевищить 22,5...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Середня зарплата лікаря наступного року перевищить 22,5 тисячі - Шмигаль.
Додано: Сер 15 вер, 2021 10:03
А пока врачи, работающие по суткам и обслуживающие пациентов со скорой, получают 4900 грн.
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