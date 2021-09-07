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Середня зарплата лікаря
наступного року перевищить 22,5...

Середня зарплата лікаря наступного року перевищить 22,5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 10:03

Середня зарплата лікаря наступного року перевищить 22,5...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів на прес-конференції Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Дивися повний текст Середня зарплата лікаря наступного року перевищить 22,5 тисячі - Шмигаль.
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 10:03

А пока врачи, работающие по суткам и обслуживающие пациентов со скорой, получают 4900 грн.
Gippo
 
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