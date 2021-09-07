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Гроші не потрібно тримати на
рахунку в банку: Гетманцев...

Гроші не потрібно тримати на рахунку в банку: Гетманцев...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 12:24

Гроші не потрібно тримати на рахунку в банку: Гетманцев...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні стартувала процедура податкової амністії, яку її ініціатори називають «надпростою».

Дивися повний текст Гроші не потрібно тримати на рахунку в банку: Гетманцев роз'яснив нюанси податкової амністії.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 12:24

Объяснение само себе противоречит. Если легально (если не легально, то амнистия сейчас не поможет) потом продал дом и купил за эти деньги другой, то на вопрос "откуда деньги" единственный правдивый ответ: "продал предыдущий дом". А откуда взялся предыдущий, как сказано чуть выше, никто спрашивать права не имеет. Поэтому именно в таком случае амнистия и не нужна.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 12:34

Re: Гроші не потрібно тримати на рахунку в банку: Гетманцев.

Це тільки у мене відчуття що "текст трохи по-де.....ному написаний"?
Якщо це їх "мозг" у сфері оподаткування, то які всі інші?
coulthard
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 12:55

Них*я не понятно. У меня есть дом. Дом - это не деньги под матрацом, он есть во всех реестрах, в которых должен быть. Через 10 лет я его продаю, покупаю на эту сумму на соседней улице (в соседнем городе) и меня спрашивают где взял деньги?
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 13:03

бородатый анекдот времен СССР:
ОБХСС: Откуда у Вас волга?
Гражданин: продал жигуль, откладывал с ЗП
ОБХСС: Откуда у Вас жигуль?
Гражданин: продал яву, откладывал с ЗП
ОБХСС: Откуда у Вас ява?
Гражданин: эээ ... начальник,
вот ознакомьтесь (протягивает справку об освобождении),
а за это я уже отсидел...
agcsc
 
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