Додаток Є-Гроші: акції та відгуки користувачів. Огляд...
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 23 сер, 2025 22:46
Пропонуємо до обговорення:
Швидко взяти гроші на картку, перевірити свій кредитний рейтинг і ще й отримати бонуси за прості дії — усе це реально зробити в одному додатку. Якщо ви вже чули про Є-Гроші, але досі не користувався мобільним застосунком, саме час подивитися, як усе працює насправді. Тим більше, що зараз діє акція з бонусами, якими можна обмінюватися на оберти у «Колесі Фортуни».
Дивися повний текст Додаток Є-Гроші: акції та відгуки користувачів. Огляд функцій з телефону
R2
Робот новин
Повідомлень: 100485
З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
Профіль
Додано: Суб 23 сер, 2025 22:46
Класна ідея з бонусами та «Колесом Фортуни». Це робить процес не нудним і реально мотивує заходити в додаток щодня. Мені особисто подобається, що можна отримувати маленькі приємні подарунки просто за активність. Це додає відчуття гри, але водночас ти ще й користуєшся фінансовими послугами. Як на мене − це цікава та сучасна фішка, якої бракує багатьом іншим подібним сервісам.
gresukangelina22
Повідомлень: 1
З нами з: 23.08.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Пон 25 сер, 2025 23:14
Я так обміняла 50 балів на норм подарунок
m65558004
Повідомлень: 1
З нами з: 25.08.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Сер 27 сер, 2025 16:36
Прикольно, що в Є Гроші можна перевірити кредитний рейтинг.
bukacmaksim49
Повідомлень: 1
З нами з: 27.08.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
Профіль
