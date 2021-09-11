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Гроші не потрібно тримати на рахунку в банку: Гетманцев...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 вер, 2021 16:41
cohan написав: gretzky_vic написав:
А есть статистика сколько амнистировалось уже ?
один
1го сентября
там прогресс после этого был невиданный.
Вроде бы числа 10-го Гетьманцев говорил, что двое уже.
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Angelo77
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Додано: Сер 15 вер, 2021 16:50
Angelo77 написав: cohan написав: gretzky_vic написав:
А есть статистика сколько амнистировалось уже ?
один
1го сентября
там прогресс после этого был невиданный.
Вроде бы числа 10-го Гетьманцев говорил, что двое уже
.
Растем-с
такими темпами амністується за рік 24 людини))) більшого пука світ ще не бачив
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change_pm
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Додано: Сер 15 вер, 2021 20:51
Что самое страшное в таких странах,как наша-ни одному слову Гетьманцева не верю,как и многие.
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Scotch
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Додано: Сер 15 вер, 2021 21:09
Scotch написав:
Что самое страшное в таких странах,как наша-ни одному слову Гетьманцева не верю,как и многие.
А дарма. Коли вони слуги кажуть, що обдеруть як липку, треба вірити ....
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akido
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Додано: Чет 16 вер, 2021 08:17
Але, якщо ти цей будинок колись продаси, а за ці гроші, захочеш купити інший, в такому випадку у людини мають право запитати — звідки у нього гроші на придбання.
Від продажу першого будинку, йолопе.
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