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Як скласти особистий
фінансовий план і розбагатіти

Як скласти особистий фінансовий план і розбагатіти
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 16:19

Як скласти особистий фінансовий план і розбагатіти

Фінансовий план потрібен кожному, незалежно від рівня доходу. І потрібен він не для того, щоб затягнути пасок, а для того, щоб контролювати свої фінанси і в результаті отримувати більше.
Правильне планування допоможе збільшити дохід і приборкати витрати. Це ваша мапа, яка дозволить не збитися зі шляху.
https://new.minfin.com.ua/ua/ideabank/financial-plan
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