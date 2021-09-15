Правильне планування допоможе збільшити дохід і приборкати витрати. Це ваша мапа, яка дозволить не збитися зі шляху.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 15 вер, 2021 16:19
Як скласти особистий фінансовий план і розбагатіти
Фінансовий план потрібен кожному, незалежно від рівня доходу. І потрібен він не для того, щоб затягнути пасок, а для того, щоб контролювати свої фінанси і в результаті отримувати більше.
Правильне планування допоможе збільшити дохід і приборкати витрати. Це ваша мапа, яка дозволить не збитися зі шляху.
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