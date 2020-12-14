|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 лис, 2025 20:04
Faceless написав: Бетон написав:
США
Германия
Великобритания
Канада
Австралия
Франция
Нидерланды
Бельгия
Испания
Италия
Португалия
Швеция
Норвегия
Дания
Ирландия
....
а вот список аборигенов
Украина
Россия
Беларусь
Казахстан
Узбекистан
Азербайджан
Туркменистан
Ви реально досліджували оподаткування продажу, чи це просто список?
Мені реально цікаво якщо є таке дослідження і порівняння
В цих країнах платят податок з прибутку
В Туреччині теж, доречі
Додано: Чет 20 лис, 2025 20:15
А там теж кеш поза договором ? Чи ні ?
І які ставки оподаткування ?
Додано: Чет 20 лис, 2025 21:05
Что то затянулась агония пшенично-олийнвй державы.
Без электричества она долго не протянет.
Спасибо зе-, гребанным слугам и прочим клептократам.
Все таки государство, возглавляемое никчёмным управленцами, не может существовать.
Додано: Чет 20 лис, 2025 21:16
Frant написав:
Что то затянулась агония пшенично-олийнвй державы.
Без электричества она долго не протянет.
Спасибо зе-, гребанным слугам и прочим клептократам.
Все таки государство, возглавляемое никчёмным управленцами, не может существовать.
а шо,в Киеве вообще света нема? то если месяца три вообще не будет может цены и подупадут и то,вряд ли.
