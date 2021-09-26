Правильне планування допоможе збільшити дохід і приборкати витрати. Це ваша мапа, яка дозволить не збитися зі шляху.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 15 вер, 2021 16:19
Як скласти особистий фінансовий план і розбагатіти
Фінансовий план потрібен кожному, незалежно від рівня доходу. І потрібен він не для того, щоб затягнути пасок, а для того, щоб контролювати свої фінанси і в результаті отримувати більше.
Правильне планування допоможе збільшити дохід і приборкати витрати. Це ваша мапа, яка дозволить не збитися зі шляху.
Додано: Нед 19 вер, 2021 16:35
евреи, не ждалейте заварки (с)
Додано: Пон 27 вер, 2021 11:02
Єдине цінне в матеріалі - згадка про "метод 5 конвертів". Дуже дієвий, суто психологічно, метод "цільового планування витрат" для звичайної людини.
Корисність всього іншого для пересічної людини - на рівні купи продуктів життєдіяльності. Причина проста: для того, аби воно "працювало" невідомим способом, людина повинна мати просто сталеву силу волі. "декілька місяців, а краще років, фіксуйте всі свої витрати, а потім їх аналізуйте"?!? "регулярно перевіряйте витрати та думайте, як платити менше"?!? "не робіть спонтанних покупок"?!? Ха-ха-ха.
Автор порад, мабуть, сам реально ні разу в житті декілька місяців поспіль не фіксував витрати до копійки та не одружений (або одружений вже дуже давно і діти вже так виросли, що й забув, що воно таке).
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