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Міжбанк: коли настане розворот
котирувань в бік зростання

Міжбанк: коли настане розворот котирувань в бік зростання
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:22

Міжбанк: коли настане розворот котирувань в бік зростання

Пропонуємо до обговорення:
Четвер на валютному ринку пройде цікаво, хоча вже котрий день поспіль основне питання, яке хвилює всіх учасників міжбанку залишається все тим же - до яких меж зміцнюватиметься гривня і коли настане розворот котирувань в бік зростання.

Дивися повний текст Міжбанк: коли настане розворот котирувань в бік зростання.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:23

Когда Нацбанк накупит валюты для погашения очередного платежа, тогда и отпустит курс. Кто ж Вам скажет такую информацию)))
m12345oleg
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