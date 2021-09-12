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Міжбанк: коли настане розворот котирувань в бік зростання
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 вер, 2021 14:22
Пропонуємо до обговорення:
Четвер на валютному ринку пройде цікаво, хоча вже котрий день поспіль основне питання, яке хвилює всіх учасників міжбанку залишається все тим же - до яких меж зміцнюватиметься гривня і коли настане розворот котирувань в бік зростання.
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Додано: Чет 16 вер, 2021 14:23
Когда Нацбанк накупит валюты для погашения очередного платежа, тогда и отпустит курс. Кто ж Вам скажет такую информацию)))
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