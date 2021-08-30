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Регулятор вдвічі підвищив тариф
на послуги постачальника...

Регулятор вдвічі підвищив тариф на послуги постачальника...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:57

Регулятор вдвічі підвищив тариф на послуги постачальника...

Пропонуємо до обговорення:
У IV кварталі 2021 року тариф на послуги постачальника електроенергії «останньої надії» зросте вдвічі, до 1238 грн/МВт-год.

Дивися повний текст Регулятор вдвічі підвищив тариф на послуги постачальника «останньої надії».
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:58

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