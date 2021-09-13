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Скільки часу триває виплата
по безробіттю для осіб...

Скільки часу триває виплата по безробіттю для осіб...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 04:59

Скільки часу триває виплата по безробіттю для осіб...

Пропонуємо до обговорення:
Про це "повідомив" Пенсійний курєр.

Дивися повний текст Скільки часу триває виплата по безробіттю для осіб передпенсійного віку.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 04:59

Предненсионерам тоже 270 дней выплачивают?
egrabcuk4
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