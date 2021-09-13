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Скільки часу триває виплата по безробіттю для осіб...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 вер, 2021 04:59
Пропонуємо до обговорення:
Про це "повідомив" Пенсійний курєр.
Дивися повний текст Скільки часу триває виплата по безробіттю для осіб передпенсійного віку
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R2
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 04:59
Предненсионерам тоже 270 дней выплачивают?
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egrabcuk4
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