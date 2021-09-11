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Skoda призупинить виробництво
авто через дефіцит чипів

Skoda призупинить виробництво авто через дефіцит чипів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 11:13

  tigr-uu написав:
  Tamagoch написав:подивіться на сучасні телевізори - андроїд заглючив і ти навіть кабельне чи Т2 не подивишся... це ж повна лажа якась....
Может просто не надо покупать всякий хлам как Киви, Сони, Лыжа среднего уровня прекрасно работают.

Так это ж деньги нужны :lol: -- вон человек ведро купил АЖ НА 20% дешевле -- и радуется...
_hunter
 
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