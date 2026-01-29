Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 20:25

  Hotab написав:Президент виконує запит суспільства. Статистику ви прекрасно знаєте: більша половина населення не бажає поступок «віддамо все що скажуть, аби кінець».

Половина населення проти поступок, а в ЗСУ людей не вистачає?

  andrijk777 написав:Частково так, але в 1940-х не була американська армія прям така "добре профінансована і всім забезпечена", все-таки воювали за тисячі кілометрів від дому.
І це точно не пояснює такий великий розрив в відсотках.

Пояснення необхідно шукати не в Україні, а в часі. Подивіться як після протестів провалився законопроєкт про повернення обовʼязкової служби в Німеччині і замість нього прийняли щось про «добровільних резервістів». Якби зараз хтось напав би на іншу європейську країну, кількість небажаючих воювати була б такою самою, які в Україні, якщо не вищою. Люди змінились, суспільства змінились, ось, і усі пояснення.
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 20:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

_hunter написав:
  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:[quote="5951151:Hotab"]
Президент виконує запит суспільства. Статистику ви прекрасно знаєте: більша половина населення не бажає поступок «віддамо все що скажуть, аби кінець».

Ну так.
В древньо-римському суспільстві також більша половина населення була за рабство.
Тільки чогось раби були проти, але хто ж їх питав...
Згідно статистики , рабів в Римі була меншість ... десь 30% населення

Это дэржстат данные дал? :roll:
По мнению историка Мозеса Финли, в Италии в эпоху «расцвета» рабства было около двух миллионов рабов. По оценке историка Питера Бранта, в Италии в ту эпоху было 2—3 миллиона рабов и еще 4—5 миллионов свободных граждан, при соотношении численности первых и вторых примерно 1 к 2.
[/b].

Что-то мне это напоминает...[/quote]
То що не так, 2-3 млн з 6-8 млн громадян, це 25-30%
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 20:32

  pesikot написав:

Круто тролить. )))

А Пітароляка канєш нормально так свою маску скинув)) «не ждите помощи» 🤭


Половина населення проти поступок, а в ЗСУ людей не вистачає?


Андрюша, ти щось хотів спитати у мене? 😃
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 20:54

  budivelnik написав:
  _hunter написав:А насколько сложно просто прочитать весь текст?..

......
Дійшло ?

Все-таки прочитай _весь_ абзац - он короткий... Сравниваются ДОЛИ...
2
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 21:00

Ну кто бы мог подумать? :shock:
Про проблеми із забезпеченням 14-ї ОМБр було відомо ще до публічного розголосу, а втрутилися, коли ситуація вже стала критичною, - військова омбудсманка

Ольга Решетилова наголосила, що критичний стан виник значно раніше і потребує окремого аналізу – зокрема рішень щодо ротацій, відведення підрозділів і логістики.

Решетилова також додала, що подібні проблеми не обмежуються одним підрозділом і часто є наслідком несвоєчасних або помилкових управлінських рішень. За її словами, трапляються і випадки надтривалого перебування військових на позиціях.

Дружини військових розповіли в етері Свобода Live, що до публічного розголосу їхні скарги ігнорували. За їхніми словами, ситуація почала змінюватися лише після уваги в соцмережах і медіа.
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 21:12

  Faceless написав:
_hunter написав:
По мнению историка Мозеса Финли, в Италии в эпоху «расцвета» рабства было около двух миллионов рабов. По оценке историка Питера Бранта, в Италии в ту эпоху было 2—3 миллиона рабов и еще 4—5 миллионов свободных граждан, при соотношении численности первых и вторых примерно 1 к 2.
......
, .но все историки сходятся в одном: рабство было основой римской экономики.
.

Что-то мне это напоминает...

То що не так, 2-3 млн з 6-8 млн громадян, це 25-30%

Да - там с частями тупанул. Но последняя строка менее интересной от этого не становится...
Как и не исчезают вопросы к "по проведённому в Интернете опросу - 100% граждан пользуются Интернетом".
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 22:02

Кто бы мог подумать, что так тяжело давать ссылки на цитаты.
Гугл такую цитату не находит.
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 23:09

  АндрейМ написав:............
  andrijk777 написав:Частково так, але в 1940-х не була американська армія прям така "добре профінансована і всім забезпечена", все-таки воювали за тисячі кілометрів від дому.
І це точно не пояснює такий великий розрив в відсотках.

Пояснення необхідно шукати не в Україні, а в часі. Подивіться як після протестів провалився законопроєкт про повернення обовʼязкової служби в Німеччині і замість нього прийняли щось про «добровільних резервістів». Якби зараз хтось напав би на іншу європейську країну, кількість небажаючих воювати була б такою самою, які в Україні, якщо не вищою. Люди змінились, суспільства змінились, ось, і усі пояснення.

Кстати, это существенный фактор.
80 лет без войны расслабили Европу. Да и Украину тоже. А после развала Союза и окончания холодной войны так и вообще все самоуспокоились и решили, что войны не может быть в принципе. Удивительно, что НАТО просто не распустили.
Путину тоже не один год пришлось возрождать милитаризм в РФ и то не уверен, насколько успешно, - мобилизацию объявить он так и не решается.

P.s. Андрей, вы не заметили мой пост viewtopic.php?p=5950922#p5950922?
Интересен ваш ответ.
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 23:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:мобилизацию объявить он так и не решается.

Мобилизацию, объявленную указом №647 от 21.09.2022, он отменить не решается.
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 23:55

Ещё к вопросу о "сияющем граде на холме".
Крутили сегодня фильм о французском Сопротивлении. Прозвучала там и фамилия Барбье. Клаус Барбье. Сейчас, правда, пишут, что точнее Клаус Барби. КАто не знает .ыл такой себе шеф гестапо в Лионе во время оккупации Франции.
Было у него красноречивое прозвище - "лионский мясник".
Был осуждён французским судом трижды (заочно) - в 1947, 1952 и 1954. Все 3 раза - смертный приговор.
Но он ещё в 1947 он "стал агентом американской тайной службы CIC[4]. С помощью американцев он эмигрировал в 1951 году в Боливию, где жил под именем Клауса Альтмана и стал боливийским гражданином.
........ Французским журналистам Сержу и Беате Кларсфельдам удалось найти Барби в Боливии в начале 1970-х годов". Это из росс. Вики.
Кому не нравится, пожалуйста, англоязычный источник:
После окончания Второй мировой войны американский контрразведывательный корпус нанял Барби для слежки за немецкими коммунистами и теми, кто сопротивлялся американской и британской оккупации в Западной Европе. В 1955 году Барби взял себе имя Клаус Альтманн и переехал в Боливию. Там он исчез.
.....Благодаря защите боливийской военной диктатуры , Барби был экстрадирован только в 1983 году . К этому времени два его предыдущих приговора были аннулированы в соответствии с законом об исковой давности; его снова судили в мае 1987 года. Его адвокат, Жак Верже, утверждал, что действия Барби ничем не хуже действий любой колонизирующей страны, включая Францию. Тем не менее, 4 июля Барби был признан виновным и приговорен к пожизненному заключению. Он умер от рака в тюремной больнице четыре года спустя.
.........Однако его суд поднял интересные вопросы о политике французского правительства в колониях и применяемой тактике, а также исторические вопросы о сотрудничестве Франции и США с нацистами во время и после войны.
https://www.ebsco.com/research-starters/history/klaus-barbie
Тем не менее, благодаря США он избежал смертной казни в 1952 и довольно спокойно прожил 74 года до осуждения.
