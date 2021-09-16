Зарплати у Польщі зростуть наступного року
+ Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:26
change_pm написав:
Ви вже ж 3-й рік в РП? Планів повернутись внаненьку немає чи є?
Уже 5-й пошел. О возвращении не думаю. В любом случае з/п раза в 2 больше, чем могла бы быть в Киеве, ну и в целом чуть поцивилизованней тут.
Gastarbaiter
Повідомлень: 1964
З нами з: 26.02.18
Подякував: 566 раз.
Подякували: 307 раз.
Профіль
Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:35
Gastarbaiter написав: change_pm написав:
Ви вже ж 3-й рік в РП? Планів повернутись внаненьку немає чи є?
Уже 5-й пошел. О возвращении не думаю. В любом случае
з/п раза в 2 больше, чем могла бы быть в Киеве
, ну и в целом чуть поцивилизованней тут.
Ось і все ))) послуги в 2 рази дорожче не страшні!?
На додаток - треба мати 20 років стажу для пенсії, ліки пенсам безкоштовно, є сенс витрачати своє життя в РП і вкладати свої "трудо-дні" її ВВП )))
change_pm
Повідомлень: 4592
З нами з: 03.02.16
Подякував: 111 раз.
Подякували: 921 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 17 вер, 2021 18:06
Gastarbaiter написав:
0.69 зл/кг - это по акции. Хотел взять неделю назад - одно гнилье. Нормальная картоха по 1.5 где-то.
В прошлом сезоне постоянно брал 3кг = 3зл в бедронке без всяких акций.
Думаю и сейчас эти сетки есть.
Давайте расскажу про цены на развлечения.
1 час в батутном центре стоит около 30 злотых. За эти деньги в киевских центрах ребенок может прыгать целый день.
Прокат доски SUP в Кракове - 40 злотых/час, в Киеве 150 грн.
Боулинг: 130 злотых/час против 500 грн. в Киеве.
И т.д.
Киев тоже разный
https://ivona.ua/deti/vospitanie/542593 ... ksov-kieva
есть и подороже Польши.
Что меня добивало в Польше так это то что газ ярко синего цвета и жарит так что я от чайника не могу отойти, а вернулся домой - чуть не заснул у плиты.
Приятно платить за киловатт тепла газа, а не за куб мешанки.
Правда при этом вода в кране настолько жёсткая что дантисты на неё молятся чаще чем пьют. Зубы летят в Польше прямо в ад.
wild2006
Повідомлень: 464
З нами з: 05.01.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 40 раз.
Профіль
Додано: П'ят 17 вер, 2021 21:08
Кстати очень странно товары сравнивать польские и местные живя в Украине. Твердые, плавленные сыры покупаем только польские, йогурты - тоже, еще перешли на конфеты - Podniebne Mleczko Magnetic с Бедронки.
BIGor
Повідомлень: 5271
З нами з: 19.09.10
Подякував: 887 раз.
Подякували: 1147 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 17 вер, 2021 22:28
wild2006 написав:
Правда при этом вода в кране настолько жёсткая что дантисты на неё молятся чаще чем пьют. Зубы летят в Польше прямо в ад.
Не сказал бы, что вода в Польше жесткая. Хотя, возможно, от региона зависит. А в Донецке, например, вода была намного жестче.
Но кто в Украине пьет воду из крана?
Gastarbaiter
Повідомлень: 1964
З нами з: 26.02.18
Подякував: 566 раз.
Подякували: 307 раз.
Профіль
Додано: Суб 18 вер, 2021 06:36
прямая Агитация "все на выезд".
Марта
Повідомлень: 217
З нами з: 24.11.15
Подякував: 323 раз.
Подякували: 41 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 40 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор