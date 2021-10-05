RaifHelp написав:andriy_z Добрий день. Дякуємо, що поділилися своїм досвідом. Дозвольте трохи пояснити ситуацію. У межах дії Меморандуму банк визначає ступінь ризикованості клієнта. Залежно від неї встановлюється ліміт на перекази фізичним особам (як на картки, так і на IBAN). Водночас перекази між власними рахунками в межах одного банку не входять до цих обмежень. Ліміт може збільшуватися залежно від наявності та розміру офіційного доходу, а також його підтвердження документами. Список документів та детальну інформацію про ліміти на сайті банку за посиланням: https://raiffeisen.ua/news/limit-dlya-k ... vtnya-2119 Погоджуємось, що відсутність відображення використаного ліміту в застосунку може створювати незручності і ми вже працюємо над тим, щоб додати цю функцію. У той же час отримати актуальну інформацію можна через чат підтримки MyRaif ("Навушники" → "Написати в чат"). Щоб детальніше розібрати саме Вашу ситуацію та перевірити можливості перегляду ліміту, просимо написати нам у приватні повідомлення у Facebook або Instagram. Усе перевіримо та спробуємо знайти оптимальне рішення. З повагою та турботою, фахівець Оксана.
Добрий день. Чи правильно я розумію ситуацію: при середній зарплатні Х гривень, що надходить на рахунок у райфі, у мене наявне обмеження приблизно на 3Х гривень. Але в цьому місяці мені на рахунок надходять кошти, наприклад 400 тис, від продажу ОВДП, які більше 3Х гривень і які я перевести не можу. Тоді, згідно тексту меморандуму, я надаю підтвердження походження цих 400 тис грн і отримую підвищення ліміту до Х+400 тис грн? Оскільки про походження Х грн зарплатні банк і так знає. Все вірно? Цитата з тексту меморандуму: "За наявності документально підтверджених доходів клієнта, що перевищують установлений на дату ліміт, банки здійснюватимуть перекази в межах підтвердженого доходу."
spiridonwot написав:Чи правильно я розумію ситуацію: при середній зарплатні Х гривень, що надходить на рахунок у райфі, у мене наявне обмеження приблизно на 3Х гривень
Откуда идея про 3X? Просто X там. Если, конечно, присылались справки о ЗП. Иначе 100к скорее всего. А если рисковым посчитали, то и 50к.
spiridonwot написав:Цитата з тексту меморандуму: "За наявності документально підтверджених доходів клієнта, що перевищують установлений на дату ліміт, банки здійснюватимуть перекази в межах підтвердженого доходу."
И невидимыми чернилами: "Что такое "подтверждённый доход" до которого можно поднять лимит каждый банк определяет на своё усмотрение". Кстати, от продажи/погашения ОВГЗ обычно вообще подтверждённым доходом не считается. На него тоже нужно справки иметь, но для другого финмона. Который блокнет счёт потому, что подозрительно слишком большая сумма на него упала.