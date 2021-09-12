Finance.ua дізнався деталі про це у заступника голови КМДА Костянтина Усова.
Дивися повний текст У Києві почали діяти нові стандарти в транспорті.
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:24
У Києві почали діяти нові стандарти в транспорті
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Дивися повний текст У Києві почали діяти нові стандарти в транспорті.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:24
вчера дама в метро Киева перевозила пса - без намордника и поводка. Наверное, это и есть новые стандарты? Почему бы псам не получать ежедневно ковидные сертификаты и справку, что не болеют бешенством? Или лучше ждать нового локдауна, чтобы был лишний повод колядовать денежки?
Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:33
Домашніх тварин можна перевозити тільки в переносках ...
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