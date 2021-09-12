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У Києві почали діяти нові
стандарти в транспорті

У Києві почали діяти нові стандарти в транспорті
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:24

У Києві почали діяти нові стандарти в транспорті

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua дізнався деталі про це у заступника голови КМДА Костянтина Усова.

Дивися повний текст У Києві почали діяти нові стандарти в транспорті.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:24

вчера дама в метро Киева перевозила пса - без намордника и поводка. Наверное, это и есть новые стандарты? Почему бы псам не получать ежедневно ковидные сертификаты и справку, что не болеют бешенством? Или лучше ждать нового локдауна, чтобы был лишний повод колядовать денежки?
Marica
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:33

  Marica написав:вчера дама в метро Киева перевозила пса - без намордника и поводка. Наверное, это и есть новые стандарты? Почему бы псам не получать ежедневно ковидные сертификаты и справку, что не болеют бешенством? Или лучше ждать нового локдауна, чтобы был лишний повод колядовать денежки?

Домашніх тварин можна перевозити тільки в переносках ...
mvi
 
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