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Понад 700 держпідприємств
на продаж: Мінекономіки...

Понад 700 держпідприємств на продаж: Мінекономіки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 19:17

Понад 700 держпідприємств на продаж: Мінекономіки...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство економіки України оприлюднило перелік об'єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2021 - 2023 роках.

Дивися повний текст Понад 700 держпідприємств на продаж: Мінекономіки оприлюднило список для приватизації.
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