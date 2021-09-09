Міністерство економіки України оприлюднило перелік об'єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2021 - 2023 роках.
Дивися повний текст Понад 700 держпідприємств на продаж: Мінекономіки оприлюднило список для приватизації.
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 19:17
Понад 700 держпідприємств на продаж: Мінекономіки...
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Дивися повний текст Понад 700 держпідприємств на продаж: Мінекономіки оприлюднило список для приватизації.
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