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Виявлено факт незастосування
РРО при продажу продуктів...

Виявлено факт незастосування РРО при продажу продуктів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 12:51

Виявлено факт незастосування РРО при продажу продуктів...

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua як портал, що дбає про ваші гаманці, дізнався подробиці.

Дивися повний текст Виявлено факт незастосування РРО при продажу продуктів через мережу магазинів на суму понад 43 млн гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 12:52

передавало часть арендуемых помещений в субаренду ФЛП по заниженной стоимости;

Это уже наказуемо? Как определить какая стоимость занижена,а какая нет?
гуляйполе
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Модератори: Ірина_, Модератор

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