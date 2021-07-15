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Дивися повний текст Виявлено факт незастосування РРО при продажу продуктів через мережу магазинів на суму понад 43 млн гривень.
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Додано: Суб 18 вер, 2021 12:51
Виявлено факт незастосування РРО при продажу продуктів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Виявлено факт незастосування РРО при продажу продуктів через мережу магазинів на суму понад 43 млн гривень.
Додано: Суб 18 вер, 2021 12:52
передавало часть арендуемых помещений в субаренду ФЛП по заниженной стоимости;
Это уже наказуемо? Как определить какая стоимость занижена,а какая нет?
Додано: Суб 18 вер, 2021 18:21
гуляйполе, а к наказуемости за "подавало собственную налоговую отчетность и налоговую отчетность подконтрольных предпринимателей с одного IP-адреса" вопросов нет?
Додано: Нед 19 вер, 2021 10:12
Додано: Нед 19 вер, 2021 10:23
Вполне достаточно быть на общем провайдере, который своих абонентов сажает на серые адреса, а в Интернете они все выглядят, как один хост. Мобильная связь такая вся, да и в проводной не редкость. В любом случае, очень интересно, что такой признак прописан в законе. Налоговая же не может без закона наказывать?
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