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Рекордні ціни на газ у
Європі не позначаться на...

Рекордні ціни на газ у Європі не позначаться на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 10:50

Рекордні ціни на газ у Європі не позначаться на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив голова комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Дивися повний текст Рекордні ціни на газ у Європі не позначаться на українцях - Герус.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 10:50

А для промышленности? К примеру приватный детский садик как юр.лицо уже будет платить на полную. катушку ха газ.
Джон
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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