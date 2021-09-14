Про це заявив голова комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.
Дивися повний текст Рекордні ціни на газ у Європі не позначаться на українцях - Герус.
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Додано: Нед 19 вер, 2021 10:50
Рекордні ціни на газ у Європі не позначаться на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рекордні ціни на газ у Європі не позначаться на українцях - Герус.
Додано: Нед 19 вер, 2021 10:50
А для промышленности? К примеру приватный детский садик как юр.лицо уже будет платить на полную. катушку ха газ.
Додано: Нед 19 вер, 2021 11:49
Довбані популісти. А хто покриватиме різницю в ціні? Бюджет з грошей платників податків, тобто всіх громадян України.
Додано: Нед 19 вер, 2021 12:08
https://news.finance.ua/ru/news/-/50054 ... tsah-gerus
https://news.finance.ua/ru/news/-/50038 ... hki-osenyu
Герус правду сказал - во всем остальном, действительно, цены в Европе на украинцах не отразятся.
Додано: Нед 19 вер, 2021 14:24
Вы хотели сказать, кому в карман идет разница между себестоимостью добычи 1-2 грн и той ценой, по которой газ продают народу, т.е. всем гражданам Украины?
К слову сказать, таже Германия покупает газ по 200-250 долларов по долгосрочным контрактам. Спекулятивные цены 1000 долларов - это спотовый рынок.
Вообще не понятно с чего ктото решил, что эти спекулятивные цены где-то как-то могут влиять на украинцев. Украина газ на этих рынках не покупает, а добывает свой по цене 1-2 грн. Максимум как это может повлиять - поможет мошенникам запугать людей и под этим соусом протянуть поднятие тарифов административным путем. Но тарифы и так в 6-10 раз завышены.
Востаннє редагувалось Цитрин в Нед 19 вер, 2021 14:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 19 вер, 2021 14:38
Я хотів сказати, що якщо Україна куплятиме газ за високою ціною на спотовому ринку, то за це заплатять платники податків. Наскільки я розумію, наразі у нас немає довгострокових контрактів.
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