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Рекордні ціни на газ у
Європі не позначаться на...

Рекордні ціни на газ у Європі не позначаться на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 10:50

Рекордні ціни на газ у Європі не позначаться на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив голова комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Дивися повний текст Рекордні ціни на газ у Європі не позначаться на українцях - Герус.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 10:50

А для промышленности? К примеру приватный детский садик как юр.лицо уже будет платить на полную. катушку ха газ.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 11:49

Довбані популісти. А хто покриватиме різницю в ціні? Бюджет з грошей платників податків, тобто всіх громадян України.
0mage0
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 12:08

Вчера, 21:02
Благодаря годовым контрактам на поставки газа, введенным в нашей стране, рекордные цены на «голубое топливо» в Европе не отразятся на украинцах.

Об этом заявил председатель Комитета В Р по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

https://news.finance.ua/ru/news/-/50054 ... tsah-gerus

Вчера, 14:15
Цена газа уже превысила психологическую отметку в 800 долларов, и украинцы это почувствуют. Снова. Только с начала 2021 года тарифы на коммунальные услуги выросли на 23%.
...
Также, из-за роста цены на газ, начинают дорожать товары. Инфляция будет на высоком уровне вплоть до конца года, и только в следующем цены стабилизируются.

https://news.finance.ua/ru/news/-/50038 ... hki-osenyu

Герус правду сказал - во всем остальном, действительно, цены в Европе на украинцах не отразятся.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 14:24

  0mage0 написав:Довбані популісти. А хто покриватиме різницю в ціні? Бюджет з грошей платників податків, тобто всіх громадян України.


Вы хотели сказать, кому в карман идет разница между себестоимостью добычи 1-2 грн и той ценой, по которой газ продают народу, т.е. всем гражданам Украины?

К слову сказать, таже Германия покупает газ по 200-250 долларов по долгосрочным контрактам. Спекулятивные цены 1000 долларов - это спотовый рынок.

Вообще не понятно с чего ктото решил, что эти спекулятивные цены где-то как-то могут влиять на украинцев. Украина газ на этих рынках не покупает, а добывает свой по цене 1-2 грн. Максимум как это может повлиять - поможет мошенникам запугать людей и под этим соусом протянуть поднятие тарифов административным путем. Но тарифы и так в 6-10 раз завышены.
Востаннє редагувалось Цитрин в Нед 19 вер, 2021 14:39, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 14:38

  Цитрин написав:
  0mage0 написав:Довбані популісти. А хто покриватиме різницю в ціні? Бюджет з грошей платників податків, тобто всіх громадян України.
Ви хотіли сказати, кому в кишеню йде різниця між собівартістю видобутку 1-2 грн і тією ціною, по якій газ продають народу, тобто всім громадянам України?

До слова сказати, таже Німеччина купує газ по 200-250 доларів за довгостроковими контрактами. Спекулятивні ціни 1000 доларів - це спотовий ринок.

Я хотів сказати, що якщо Україна куплятиме газ за високою ціною на спотовому ринку, то за це заплатять платники податків. Наскільки я розумію, наразі у нас немає довгострокових контрактів.
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