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Рекордні ціни на газ у
Європі не позначаться на...

Рекордні ціни на газ у Європі не позначаться на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 10:50

Рекордні ціни на газ у Європі не позначаться на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив голова комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Дивися повний текст Рекордні ціни на газ у Європі не позначаться на українцях - Герус.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 10:50

А для промышленности? К примеру приватный детский садик как юр.лицо уже будет платить на полную. катушку ха газ.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 11:49

Довбані популісти. А хто покриватиме різницю в ціні? Бюджет з грошей платників податків, тобто всіх громадян України.
0mage0
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 12:08

Вчера, 21:02
Благодаря годовым контрактам на поставки газа, введенным в нашей стране, рекордные цены на «голубое топливо» в Европе не отразятся на украинцах.

Об этом заявил председатель Комитета В Р по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

https://news.finance.ua/ru/news/-/50054 ... tsah-gerus

Вчера, 14:15
Цена газа уже превысила психологическую отметку в 800 долларов, и украинцы это почувствуют. Снова. Только с начала 2021 года тарифы на коммунальные услуги выросли на 23%.
...
Также, из-за роста цены на газ, начинают дорожать товары. Инфляция будет на высоком уровне вплоть до конца года, и только в следующем цены стабилизируются.

https://news.finance.ua/ru/news/-/50038 ... hki-osenyu

Герус правду сказал - во всем остальном, действительно, цены в Европе на украинцах не отразятся.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 14:24

  0mage0 написав:Довбані популісти. А хто покриватиме різницю в ціні? Бюджет з грошей платників податків, тобто всіх громадян України.


Вы хотели сказать, кому в карман идет разница между себестоимостью добычи 1-2 грн и той ценой, по которой газ продают народу, т.е. всем гражданам Украины?

К слову сказать, таже Германия покупает газ по 200-250 долларов по долгосрочным контрактам. Спекулятивные цены 1000 долларов - это спотовый рынок.

Вообще не понятно с чего ктото решил, что эти спекулятивные цены где-то как-то могут влиять на украинцев. Украина газ на этих рынках не покупает, а добывает свой по цене 1-2 грн. Максимум как это может повлиять - поможет мошенникам запугать людей и под этим соусом протянуть поднятие тарифов административным путем. Но тарифы и так в 6-10 раз завышены.
Востаннє редагувалось Цитрин в Нед 19 вер, 2021 14:39, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 14:38

  Цитрин написав:
  0mage0 написав:Довбані популісти. А хто покриватиме різницю в ціні? Бюджет з грошей платників податків, тобто всіх громадян України.
Ви хотіли сказати, кому в кишеню йде різниця між собівартістю видобутку 1-2 грн і тією ціною, по якій газ продають народу, тобто всім громадянам України?

До слова сказати, таже Німеччина купує газ по 200-250 доларів за довгостроковими контрактами. Спекулятивні ціни 1000 доларів - це спотовий ринок.

Я хотів сказати, що якщо Україна куплятиме газ за високою ціною на спотовому ринку, то за це заплатять платники податків. Наскільки я розумію, наразі у нас немає довгострокових контрактів.
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 14:43

  0mage0 написав:Я хотів сказати, що якщо Україна куплятиме газ за високою ціною на спотовому ринку


Зачем? Украина добывает свой газ и его реальная цена 1-2 грн/куб.

Страшилки про цены на спотовых рынках рассказывают просто как предлог поднять цену на ровном месте. Чтобы зарабатывать на украинцах ещё больше денег.

Знаете есть такое, когда втирают доверчивым людям всякую дичь, показывают прайсы с многими нулями и предлагают купить "со скидкой по акции", продавая таким образом товар втридорога, пользуясь доверчивостью наивных покупателей.

  0mage0 написав:то за це заплатять платники податків.


Они и так уже давно платят за газ по цене спотовых рынков, хотя газ там никто не закупал, не закупает и не будет закупать, его реальная закупочная цена 1-2 грн.

Разница просто идет кому-то в карман и уходит за границу.

Более того, его не получится продать даже в Европу по тем ценам, по которым его народу Украины продают, потому что эти цены в разы дороже чем Европа закупает. Никто там просто не купит такой дорогой газ. По таким ценам газ можно только принудительно заставить покупать, используя монополию и админресурсы.

  0mage0 написав:Наскільки я розумію, наразі у нас немає довгострокових контрактів.


А зачем нам долгосрочные контракты, если у нас добывается свой газ, которого вполне достаточно для покрытия внутренних потребностей?

Это нужно странам, у которых своего газа нет. А нам это зачем?
Цитрин
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