Про це заявив голова комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.
Дивися повний текст Рекордні ціни на газ у Європі не позначаться на українцях - Герус.
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Додано: Нед 19 вер, 2021 10:50
Рекордні ціни на газ у Європі не позначаться на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рекордні ціни на газ у Європі не позначаться на українцях - Герус.
Додано: Нед 19 вер, 2021 10:50
А для промышленности? К примеру приватный детский садик как юр.лицо уже будет платить на полную. катушку ха газ.
Додано: Нед 19 вер, 2021 11:49
Довбані популісти. А хто покриватиме різницю в ціні? Бюджет з грошей платників податків, тобто всіх громадян України.
Додано: Нед 19 вер, 2021 12:08
https://news.finance.ua/ru/news/-/50054 ... tsah-gerus
https://news.finance.ua/ru/news/-/50038 ... hki-osenyu
Герус правду сказал - во всем остальном, действительно, цены в Европе на украинцах не отразятся.
Додано: Нед 19 вер, 2021 14:24
Вы хотели сказать, кому в карман идет разница между себестоимостью добычи 1-2 грн и той ценой, по которой газ продают народу, т.е. всем гражданам Украины?
К слову сказать, таже Германия покупает газ по 200-250 долларов по долгосрочным контрактам. Спекулятивные цены 1000 долларов - это спотовый рынок.
Вообще не понятно с чего ктото решил, что эти спекулятивные цены где-то как-то могут влиять на украинцев. Украина газ на этих рынках не покупает, а добывает свой по цене 1-2 грн. Максимум как это может повлиять - поможет мошенникам запугать людей и под этим соусом протянуть поднятие тарифов административным путем. Но тарифы и так в 6-10 раз завышены.
Востаннє редагувалось Цитрин в Нед 19 вер, 2021 14:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 19 вер, 2021 14:38
Я хотів сказати, що якщо Україна куплятиме газ за високою ціною на спотовому ринку, то за це заплатять платники податків. Наскільки я розумію, наразі у нас немає довгострокових контрактів.
Додано: Нед 19 вер, 2021 14:43
Зачем? Украина добывает свой газ и его реальная цена 1-2 грн/куб.
Страшилки про цены на спотовых рынках рассказывают просто как предлог поднять цену на ровном месте. Чтобы зарабатывать на украинцах ещё больше денег.
Знаете есть такое, когда втирают доверчивым людям всякую дичь, показывают прайсы с многими нулями и предлагают купить "со скидкой по акции", продавая таким образом товар втридорога, пользуясь доверчивостью наивных покупателей.
Они и так уже давно платят за газ по цене спотовых рынков, хотя газ там никто не закупал, не закупает и не будет закупать, его реальная закупочная цена 1-2 грн.
Разница просто идет кому-то в карман и уходит за границу.
Более того, его не получится продать даже в Европу по тем ценам, по которым его народу Украины продают, потому что эти цены в разы дороже чем Европа закупает. Никто там просто не купит такой дорогой газ. По таким ценам газ можно только принудительно заставить покупать, используя монополию и админресурсы.
А зачем нам долгосрочные контракты, если у нас добывается свой газ, которого вполне достаточно для покрытия внутренних потребностей?
Это нужно странам, у которых своего газа нет. А нам это зачем?
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