Рекордні ціни на газ у Європі не позначаться на...

x-evier написав:..Покажу свій приклад: тепличне господарство, огірки-помідори, до наступного сезону не готуємось, 100 людей відправили щонайменше на пів року додому, розкажіть їм як почти не повлияет, хай потішаться, шо ціна на газ в Європі на них не вплине. Вам би політикою займатись, а не фінансами і економікою
давайте без перехода на личности.
Импортные овощи тоже не подешевеют - по тем же причинам, кроме импорта со стран с теплым климатом. Но оттуда будут экспортировать, где цены выше - то есть, в Европу.
Совсем другое дело, что народ станет меньше потреблять овощей, тут только посочувствовать. Но совсем есть народ не перестанет