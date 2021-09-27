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Рекордні ціни на газ у
Європі не позначаться на...

Рекордні ціни на газ у Європі не позначаться на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 11:21

  x-evier написав:..Покажу свій приклад: тепличне господарство, огірки-помідори, до наступного сезону не готуємось, 100 людей відправили щонайменше на пів року додому, розкажіть їм як почти не повлияет, хай потішаться, шо ціна на газ в Європі на них не вплине. Вам би політикою займатись, а не фінансами і економікою

давайте без перехода на личности.
Импортные овощи тоже не подешевеют - по тем же причинам, кроме импорта со стран с теплым климатом. Но оттуда будут экспортировать, где цены выше - то есть, в Европу.
Совсем другое дело, что народ станет меньше потреблять овощей, тут только посочувствовать. Но совсем есть народ не перестанет
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 13:35

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почти не повлияет ≠ но совсем есть народ не перестанет
О! Значить вже трохи ширше дивимось. Йдемо далі. Окрім того, що газ як енергоносій складає суттєву частку витрат в харчовій промисловості загалом, то для добрив, які використовуються в вирощуванні овочів, фруктів і не тільки газ є і сировиною і енергоносієм, а в собівартості основного продукту - аміаку, газ складав ще до подорожчання поза 80%. Тому заяви, що в нас видобуток по 2 гривні, для населення газу хватає, тому ціни не позначаться на населенню, це повне невігластво. На підприємствах, на яких це населення працює газ не по 2 гривні і в цінах газ закладати будуть не по 2 гривні і побачимо скільки людей будуть зимою без роботи тішитись, шо на них не позначились ціни на газ
x-evier
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 15:54

  x-evier написав:..то для добрив, які використовуються в вирощуванні овочів, фруктів і не тільки газ є і сировиною і енергоносієм, а в собівартості основного продукту - аміаку, газ складав ще до подорожчання поза 80%. ..

я в курсе. Там не только о удобрениях речь, метанол как производная газа есть основой всей органической промышленной химии.
Так там как раз нет проблем - везем с Беларуси или России удобрения, как это раньше и делалось и всех делов. Зрада? - возможно, но без урожая нам низзя. Урожай дает 20% валютной выручки страны, как мне тут недавно подсказали
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 18:42

  Джон написав:А для промышленности? К примеру приватный детский садик как юр.лицо уже будет платить на полную. катушку ха газ.


Тем, кто платит за любимое чадо по 10000-20000 в месяц, доплатить ещё штуку будет несложно.
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 19:13

  Джон написав:А для промышленности? К примеру приватный детский садик как юр.лицо уже будет платить на полную. катушку ха газ.

Лікарню, школу та спорткомплекс у Сіверську обігріватимуть не газом, а біопаливом

Екопроєкт від приватної компанії дозволить місту здешевити опалення одразу кількох соціальних об’єктів майже на 700 тис. грн на рік. Якщо нова система опалення задовольнить громаду, на неї переведуть й інші будівлі.

Компанія пропонує встановити нові котельні на агропелетах біля Сіверської лікарні, спорткомплексу та школи № 1.

Для довідки:
Агропелети — це альтернативний вид палива у вигляді гранул, виготовлених з тріски, тирси, стружки, соломи, соняшникового лушпиння, очерету, макухи, люцерни, відходів після переробки борошна, кукурудзиння та інших рослинних відходів. Внаслідок згоряння пелетів виділяється багато теплової енергії, а в атмосферу викидається у 15 разів менше вуглецю, ніж при спалюванні природного газу.
https://freeradio.com.ua/likarniu-shkol ... vom-video/
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 21:46

Хороше місце пустим не буває.
Канада поступово реалізує проекти які дозволять експортувати до одного мільярда кубів газу щоденно

Canadian LNG Projects
Eighteen LNG export facilities have been proposed in Canada – 13 in British Columbia, 2 in Quebec and 3 in Nova Scotia – with a total proposed export capacity of 216 Million tons per annum (mtpa) of LNG (approximately 29 Billion cubic feet per day (Bcf/d) of natural gas).
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