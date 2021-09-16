Купівля авто – це серйозний крок, до якого слід ретельно підготуватись і вивчити всі тонкощі даного правочину.
Дивися повний текст Особливості продажу та купівлі автомобіля.
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Додано: Нед 19 вер, 2021 17:07
Особливості продажу та купівлі автомобіля
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Особливості продажу та купівлі автомобіля.
Додано: Нед 19 вер, 2021 20:43
Re: Особливості продажу та купівлі автомобіля
Особенно про договор купли-продажи у нотариуса, при том, что в ТСЦ договор делают бесплатно
Додано: Пон 20 вер, 2021 09:51
Чудесное у нас налоговое законодательство ! Получил бабки, выплатил налоги, и при покупке авто опять платишь налоги... Двойное, а иногда и тройное налогообложение получается.
Додано: Пон 20 вер, 2021 12:33
Двойное - это когда за одно и то же берут два раза. А НДФЛ и сбор за регистрацию авто - это с совершенно независимых вещей. Ну и сбор - это формально не налог.
Кстати, судя по тому, что пенсионный фонд хронически в глубоком минусе, ещё мало собирают
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