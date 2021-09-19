Як навчитися керувати власними фінансами та інвестувати

Максимум практичних кейсів та корисних порад. Від того, як розпочати, створити раціональний інвестиційний портфель відповідно до власного апетиту до ризику до податкової оптимізації. Будуть розглянуті всі популярні інструменти інвестування: нерухомість, земля, криптовалюти, акції, ОВГЗ, IPO, дорогоцінні метали, заставне та p2p кредитування.
Унікальною особливістю події стане:
Велика експо-зона “Ярмарка інвестиційних пропозицій”, де можна буде не тільки ознайомитися з різними варіантами інвестування, але й одразу, на місці (за наявності документів, які посвідчують особистість) зробити свою першу інвестицію або безкоштовно оформити брокерський рахунок.
Можливість особисто познайомитись з фінансовими аналітиками та популярними ведучими YouTube каналів Мінфін та Finance.ua в спеціально відведеній знімальній зоні.
А також велика кількість розіграшів призів від партнерів заходу.
Ця конференція для тих, хто мріє створити стабільне пасивне джерело доходу та жити на відсотки.
Найкраща цінова пропозиція буде діяти до 1 жовтня включно.
Місце проведення: Київ, пр. Степана Бандери, 23, Pochayna Event Hall
Дата: 30 жовтня, початок о 10:00.
Формат участі: офлайн та онлайн.