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фінансами та інвестувати Як навчитися керувати власними фінансами та інвестувати + Додати

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Додано: Пон 20 вер, 2021 11:36 Як навчитися керувати власними фінансами та інвестувати 30 жовтня 2021 редакція сайту “Мінфін” за підтримки генерального партнера авторитетної компанії в площині інвестування ICU та сайту Finance.ua проводить першу практичну конференцію про інвестиції – Жити на відсотки. На цій знаковій події збирається багато відомих та авторитетних аналітиків, популярних авторів та ведучих каналів на інвестиційну тематику, брокерів та інвестиційних консультантів, юристів та ріелторів, експертів з ринку землі, нерухомості, криптовалюти, податків, щоб покрити весь спектр питань, який турбує інвестора початківця.



Максимум практичних кейсів та корисних порад. Від того, як розпочати, створити раціональний інвестиційний портфель відповідно до власного апетиту до ризику до податкової оптимізації. Будуть розглянуті всі популярні інструменти інвестування: нерухомість, земля, криптовалюти, акції, ОВГЗ, IPO, дорогоцінні метали, заставне та p2p кредитування.



Унікальною особливістю події стане:



Велика експо-зона “Ярмарка інвестиційних пропозицій”, де можна буде не тільки ознайомитися з різними варіантами інвестування, але й одразу, на місці (за наявності документів, які посвідчують особистість) зробити свою першу інвестицію або безкоштовно оформити брокерський рахунок.

Можливість особисто познайомитись з фінансовими аналітиками та популярними ведучими YouTube каналів Мінфін та Finance.ua в спеціально відведеній знімальній зоні.

А також велика кількість розіграшів призів від партнерів заходу.

Ця конференція для тих, хто мріє створити стабільне пасивне джерело доходу та жити на відсотки.



Найкраща цінова пропозиція буде діяти до 1 жовтня включно.



Місце проведення: Київ, пр. Степана Бандери, 23, Pochayna Event Hall

Дата: 30 жовтня, початок о 10:00.

Формат участі: офлайн та онлайн.



Дізнатися деталі та зареєструватися на подію можна за посиланням редакція сайту “Мінфін” за підтримки генерального партнера авторитетної компанії в площині інвестування ICU та сайту Finance.ua проводить першу практичну конференцію про інвестиції – Жити на відсотки. На цій знаковій події збирається багато відомих та авторитетних аналітиків, популярних авторів та ведучих каналів на інвестиційну тематику, брокерів та інвестиційних консультантів, юристів та ріелторів, експертів з ринку землі, нерухомості, криптовалюти, податків, щоб покрити весь спектр питань, який турбує інвестора початківця.Максимум практичних кейсів та корисних порад. Від того, як розпочати, створити раціональний інвестиційний портфель відповідно до власного апетиту до ризику до податкової оптимізації. Будуть розглянуті всі популярні інструменти інвестування: нерухомість, земля, криптовалюти, акції, ОВГЗ, IPO, дорогоцінні метали, заставне та p2p кредитування.Велика експо-зона “Ярмарка інвестиційних пропозицій”, де можна буде не тільки ознайомитися з різними варіантами інвестування, але й одразу, на місці (за наявності документів, які посвідчують особистість) зробити свою першу інвестицію або безкоштовно оформити брокерський рахунок.Можливість особисто познайомитись з фінансовими аналітиками та популярними ведучими YouTube каналів Мінфін та Finance.ua в спеціально відведеній знімальній зоні.А також велика кількість розіграшів призів від партнерів заходу.Ця конференція для тих, хто мріє створити стабільне пасивне джерело доходу та жити на відсотки.Найкраща цінова пропозиція буде діяти до 1 жовтня включно.Київ, пр. Степана Бандери, 23, Pochayna Event Hall30 жовтня, початок о 10:00.офлайн та онлайн. Ірина_

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