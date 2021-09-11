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Українців хочуть зобов’язати
перевіряти легальність...

Українців хочуть зобов’язати перевіряти легальність...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 16:50

Українців хочуть зобов’язати перевіряти легальність...

Пропонуємо до обговорення:
Урядовий законопроєкт ускладнить можливості громадян купувати мобільні телефони й інше термінальне обладнання.

Дивися повний текст Українців хочуть зобов’язати перевіряти легальність придбаних телефонів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 16:50

Всё,как всегда.Спасение утопающих дело самих утопающих.Государство перекладывает свои функции контролёра на пересичных планомерно и "по-тихому"и это далеко не первый пример.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 17:20

Re: Українців хочуть зобов’язати перевіряти легальність...

Интересно было бы узнать, в какой из европейских стран действуют подобные ограничения? Я не сомневаюсь, что в какой-нибудь Северной Корее нужно регистрировать мобильный терминал в отделении НКВД по месту прописки, предварительно получив разрешение в парткоме. Но что насчет развитых стран, одной из которых мы надеемся когда-нибудь стать?
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 18:08

Все для украинцев!
Такой заботы ни один преЗЕдент себе не позволял.
Эти слУГи конечно могут себе такое позволить. Они же избраны творит все!
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 19:57

Коррупцию на таможне переложить на плечи конечного покупателя.
А какая будет отвественость за торговлю серыми телефонами?
egor6508
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 20:34

Господи де ззовні елені взялись за що людям кара
eldohi130816
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 20:53

Было многое,но такого дибилизма от власти ещё не было...
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 21:15

  Scotch написав:Было многое,но такого дибилизма от власти ещё не было...

Було. Пам'ятаю, років 10 тому вже була така спроба створити базу IMEI. На той час теж планувалося блочити "сірі" телефони, але тоді чомусь ця ініціатива заглохла.
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 21:17

Re: Українців хочуть зобов’язати перевіряти легальність...

  Scotch написав:Было многое,но такого дибилизма от власти ещё не было...


Подобные фантазии от наших кормчих были и раньше - идея про черные списки IMEI не нова.

Не совсем понятно, у кого подсмотрели? В какой стране мира такой маразм уже реализовали?
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 21:54

Re: Українців хочуть зобов’язати перевіряти легальність...

  Civis написав:Не совсем понятно, у кого подсмотрели? В какой стране мира такой маразм уже реализовали?

У соседей - Турция
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