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Шукаю роботу: п'ятірка
високооплачуваних вакансій вересня

Шукаю роботу: п'ятірка високооплачуваних вакансій вересня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 17:34

Шукаю роботу: п'ятірка високооплачуваних вакансій вересня

Пропонуємо до обговорення:
У розпалі осіннього бізнес-сезону роботодавці запрошують на роботу працівників та готові запропонувати їм не тільки високу зарплату, а й цікаві «плюшки».

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Операционный директор (Днепр). Управляющая компания национального холдинга в поиске специалиста для нового проекта. - по простому это называется - Ищем козла отпущения, собираемся воровать по крупному.
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ПРЕДЛАГАЮ КАНДИДАТУРУ: Интернет-маркетолог (КИЕВ):
ЗП: 35 000 грн. в мес Резюме: www.work.ua/resumes/1430939/
novbudpr
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