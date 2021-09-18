Екскерівникам двох державних установ повідомили про підозру через збитки у 42 млн грн під час проведення загальнонаціональної оцінки землі.
Дивися повний текст Понад 40 млн гривень збитків: екскерівникам двох держустанов повідомили про підозру.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 20:49
Понад 40 млн гривень збитків: екскерівникам двох...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Понад 40 млн гривень збитків: екскерівникам двох держустанов повідомили про підозру.
Додано: Пон 20 вер, 2021 20:49
в наказание высечь ремнём, и в угол поставить, что бы другим неповадно было
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