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Понад 40 млн гривень збитків:
екскерівникам двох...

Понад 40 млн гривень збитків: екскерівникам двох...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 20:49

Понад 40 млн гривень збитків: екскерівникам двох...

Пропонуємо до обговорення:
Екскерівникам двох державних установ повідомили про підозру через збитки у 42 млн грн під час проведення загальнонаціональної оцінки землі.

Дивися повний текст Понад 40 млн гривень збитків: екскерівникам двох держустанов повідомили про підозру.
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 20:49

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