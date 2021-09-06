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SkyUp пропонує квитки на
Мадейру туди-назад за...

SkyUp пропонує квитки на Мадейру туди-назад за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 23:13

SkyUp пропонує квитки на Мадейру туди-назад за...

Пропонуємо до обговорення:
З 20.09.21 по 26.09.21 встигніть придбати квитки SkyUp на Мадейру туди-назад за спеціальною ціною.

Дивися повний текст SkyUp пропонує квитки на Мадейру туди-назад за спеціальною ціною.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 23:14

А Фуншал - Киев - Фуншал можна купить билеты? Обычно SkyUp однобокий перевозчик, куча украинцев живет в Португалии, а летать не могут.
gretzky_vic
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