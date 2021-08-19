Про це повідомила консульська служба МЗС України.
Дивися повний текст Дві країни закрили в'їзд для невакцинованих туристів з України.
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Додано: Вів 21 вер, 2021 11:56
Дві країни закрили в'їзд для невакцинованих туристів з...
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Дивися повний текст Дві країни закрили в'їзд для невакцинованих туристів з України.
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