Про це повідомила консульська служба МЗС України.
Дивися повний текст Дві країни закрили в'їзд для невакцинованих туристів з України.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 вер, 2021 11:56
Дві країни закрили в'їзд для невакцинованих туристів з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дві країни закрили в'їзд для невакцинованих туристів з України.
Додано: Вів 21 вер, 2021 11:56
Найбільша проблема в тому, що так звана "Дія" - це знущання над людьми.Багато хто, в тому числі і я, просто не можуть пройти аутентифікацію в ній по фото. Просто виникає помилка. Що за помилка - не зрозуміло. Після 20+ неуспішних спроб я закинув це діло. Технічна підтримка не працює належним чином. Альтернативи нема.
Додано: Вів 21 вер, 2021 19:02
В Эстонию хотите махнуть?
|