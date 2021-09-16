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В Україні очікують місію
інвесторів із США з потенціалом...

В Україні очікують місію інвесторів із США з потенціалом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 14:09

В Україні очікують місію інвесторів із США з потенціалом...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом вересня-серпня 2021 року було розпочато формування американсько-української платформи для розвитку альтернативних джерел енергії в Україні.

Дивися повний текст В Україні очікують місію інвесторів із США з потенціалом понад $3 млрд.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 14:09

Не один нормальный инвестор не зайдет в Украину, после всех скандалов с Мотор Сичью и т.д. Можете организовать приезд конечно, они приедут, покивают гривой, поедят на банкете и уедут. ДЕПУТАТАМ же не привыкать тратить деньги куда попало с 0 эффектом.
В последнее время мне кажется, что все депутаты это больные люди с умственным отклонением.
swsashadow
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Модератори: Ірина_, Модератор

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