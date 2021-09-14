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Для депутатів Верховної Ради
куплять нові авто за 17 млн грн

Для депутатів Верховної Ради куплять нові авто за 17 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 15:50

Для депутатів Верховної Ради куплять нові авто за 17 млн грн

Пропонуємо до обговорення:
На оновлення автопарку планують витратити до 17,7 млн грн.

Дивися повний текст Для депутатів Верховної Ради куплять нові авто за 17 млн грн.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 15:50

Вот для кого денег всегда хватает, кризис не кризис автопарк нужно обновить, а ездят слуги народа на этих машинах или просто пылятся в гараже учитывая что у каждого депутата свой автопарк никого не волнует, и с какой кстати где прописано что это должна быть Тойота? Почему не Ланос? Столько десятилетий лоббировали выпуск этого барахла за конский ценник вот теперь пусть на них и катаются...
livs375
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